12:41 26 марта 2018 0

Главным оружием городской оппозиции станет юмор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало заявку на проведение в Екатеринбурге митинга против отмены всенародных выборов мэра уральской столицы. Как сообщил «URA.RU» автор заявки, депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Головин, акция пройдет 2 апреля в 19 часов на площади Обороны.

Муниципальный парламентарий указал в заявке, что в митинге примет участие до 99 человек. Он ожидает, что среди них будут авторы сатирического проекта «Красная бурда» и журналисты федеральных телеканалов, переехавшие в свое время в Москву из Екатеринбурга.

Ожидается, что законопроект об отмене общегородских выборов мэра будет рассмотрен 27 марта на заседании комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления. 3 апреля региональный парламент примет его сразу в трех чтениях.