Уральцы рассорились из-за дорогих шариков для акции памяти жертв Кемерова

13:04 28 марта 2018 0

Цена на шарики рассорила уральцев Фото: Дмитрий Ткачук

Жители Новоуральска рассорились из-за цены на белые шарики, которые инициативные горожане стали продавать перед акцией памяти жертв жуткого пожара в торговом центре Кемерова.

Руководитель местного детского кафе Татьяна Бакулина решила помочь в организации мемориального мероприятия. Женщина предложила всем желающим купить по себестоимости наполненные гелием белые шарики. По задумке жители города одновременно запустят их вверх в память о жертвах пожара. Один шарик продают по 20 рублей. Некоторых горожан эта цена возмутила. «В такой день можно и бесплатно раздавать. Решили тупо срубить бабок», — написала в комментариях под постом о встрече горожанка Леся Атрощенко. «Почему бы местной администрации не оплатить шарики? Или денег жалко?» — задалась вопросом Анна Рогозина.

«Не делай добро — не получишь зла. Я всем таким людям предлагаю самим купить шарики и раздавать их бесплатно. Мы шарики продаем по себестоимости, ни о какой прибыли тут речи не идет», — рассказала «URA.RU» Бакулина. В комитете по делам молодежи Новоуральска обещали «подумать» над тем, получится ли раздавать горожанам шарики бесплатно.