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28 марта 2018
27 марта 2018
13:04  28 марта 2018 0

Уральцы рассорились из-за дорогих шариков для акции памяти жертв Кемерова

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Цена на шарики рассорила уральцевФото: Дмитрий Ткачук
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Жители Новоуральска рассорились из-за цены на белые шарики, которые инициативные горожане стали продавать перед акцией памяти жертв жуткого пожара в торговом центре Кемерова.

Руководитель местного детского кафе Татьяна Бакулина решила помочь в организации мемориального мероприятия. Женщина предложила всем желающим купить по себестоимости наполненные гелием белые шарики. По задумке жители города одновременно запустят их вверх в память о жертвах пожара. Один шарик продают по 20 рублей. Некоторых горожан эта цена возмутила. «В такой день можно и бесплатно раздавать. Решили тупо срубить бабок», — написала в комментариях под постом о встрече горожанка Леся Атрощенко. «Почему бы местной администрации не оплатить шарики? Или денег жалко?» — задалась вопросом Анна Рогозина.

«Не делай добро — не получишь зла. Я всем таким людям предлагаю самим купить шарики и раздавать их бесплатно. Мы шарики продаем по себестоимости, ни о какой прибыли тут речи не идет», — рассказала «URA.RU» Бакулина. В комитете по делам молодежи Новоуральска обещали «подумать» над тем, получится ли раздавать горожанам шарики бесплатно.

Данил Бардин
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