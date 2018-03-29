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29 марта 2018
11:20  29 марта 2018 15

Власти меняют пенсионную систему: россиян заставят копить на старость

Клипарт. МЧС. Челябинск., пенсионерка, квитанции, старость, комуналка, счета, жкх, пенсия, пожилой человек
Система индивидуального пенсионного капитала может быть введена в 2019 годуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться к идее индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Это изменение, по его мнению, поможет финансовой системе найти дополнительные «длинные деньги». Об этом он говорил во время итоговых коллегий Минфина и Минэкономразвития.

По словам Силуанова, новая система пенсионных накоплений даст возможность гражданам обеспечить себя дополнительными доходами, а государство — «длинными деньгами» для долгосрочных инвестиций. «За счет индивидуального пенсионного капитала пенсии могут быть увеличены на 10—20 процентных пунктов от заработной платы, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5% ВВП», — заявил министр финансов, подчеркнув, что эта система выгодна всем.

Новая система ИПК предполагает, что все отчисления на пенсионный счет будут собственностью граждан, а значит, государство не сможет заморозить деньги и использовать их в качестве амортизации, как это случилось во время последнего экономического кризиса. Фактически Силуанов предложил гражданам ежемесячно отчислять 6% своей зарплаты в систему ИПК, это будет аналогом пополняемого банковского вклада, пишет «Московский комсомолец». Для начала, по мнению министра, к такой системе подключат всех работников, чтобы добиться максимальной вовлеченности. Но если человек не захочет совершать отчисления, ему нужно будет написать соответствующее заявление.

В 2016 году инициатива внедрения ИПК вызвала протест социального блока правительства, в результате чего обсуждение проекта отложили. Новый вариант законопроекта может подвергнуться правке, пишет «Дни.ру». При этом его могут внести в Госдуму в течение полутора месяцев, в крайнем случае — в осеннюю сессию. Это позволит запустить ИПК уже в следующем году.

Иван Шестак
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