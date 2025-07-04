Бизнесмен Карапетян подал иск за клевету против депутатов парламента Армении

Известный предприниматель Самвел Карапетян обратился в суд с иском против депутатов парламентской фракции «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна. По информации портала судебной информации datalex.am, Карапетян обвиняет их в распространении клеветнических утверждений о его связях с российской ФСБ и противоправной экономической деятельности.
«В рамках клеветы обязать Арсена Ганди Торосяна публично опровергнуть фактические данные, высказанные во время выступления с кафедры AZEC 17.06.2025 года», — говорится в документе, опубликованном на datalex.am. Бизнесмен требует от депутатов публичных извинений и публикации опровержения, а также настаивает на компенсации в размере девяти миллионов драмов (приблизительно 24 тысячи долларов) с каждого депутата за моральный ущерб и оскорбление его чести и достоинства.
Самвел Карапетян, известный своей благотворительной деятельностью в Армении, особенно в области реставрации церквей и развития здравоохранения, был арестован после выражения поддержки Армянской церкви в условиях нападок со стороны правительства. Его задержание вызвало резкую критику со стороны премьер-министра страны Никола Пашиняна и последующие оперативные мероприятия у его дома в Ереване.
Ранее парламент Армении в первом чтении принял законопроект, предусматривающий возможность перехода компании «Электрические сети Армении», принадлежащей российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, в государственную собственность. Об этом сообщило издание BlogNews.am. Вопрос о национализации «Электросетей Армении» был вынесен на обсуждение парламента: 65 депутатов поддержали инициативу, 30 выступили против, воздержавшихся не было.
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