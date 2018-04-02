19:15 02 апреля 2018 0

На месте остались две единицы техники Фото: группа «Инцидент Магнитогорск», «ВКонтакте»

Сегодня, 2 апреля, в магнитогорской школе №65 из-за детской шалости произошло возгорание. Эвакуировали в общей сложности около 400 человек. Об этом «URA.RU» сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Сигнал о возгорании прошел по системе „Стрелец-Мониторинг“ и поступил на пульт пожарной охраны в 14:49. Спасатели выехали на место происшествия незамедлительно. Сотрудники МЧС обнаружили задымление, площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра. В 14:58 пожар полностью ликвидировали», — пояснили в ведомстве. Выяснилось, что возгорание произошло в результате детского баловства в гардеробе. Пожар потушили подручными средствами. Всего в результате происшествия эвакуировали 272 ученика и 100 сотрудников учреждения. В МЧС сообщили, что пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Видео: группа «Инцидент Магнитогорск», «ВКонтакте».

Ранее «URA.RU» сообщало, что в пермской школе на днях произошло возгорание. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание. Череда пожаров и проверок противопожарной безопасности началась в стране после трагедии в Кемерове, где крупный пожар в ТЦ унес жизни 64 человек.