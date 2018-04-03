16:31 03 апреля 2018 1

Тюменка поделилась с подписчиками неприятными впечатлениями Фото: Алена Водонаева, Instagram

Телеведущая, блогер, уроженка Тюмени Алена Водонаева раскритиковала уборную одного из филиалов популярной сети кофеен «Старбакс». На «смрад» она пожаловалась на своей странице в Instagram, где обратилась к администрации с просьбой решить вопрос.

Водонаева сравнила уборную престижной кофейни с общественным туалетом вокзала, куда «противно заходить». «Очень хочется обратиться к администрации данного заведения. Давайте, вы будете выделять на уборщицу деньги, потому что заходить сюда невозможно, здесь глаза вытекают от запаха уже тогда, когда ты просто двигаешься по направлению к туалету», — заявила в соцсети Водонаева.

Ранее «URA.RU» сообщало, что тюменка Алена Водонаева похвасталась длинными ногами и назвала их «оружием по завоеванию внимания мужчин» с «мощнейшей силой притяжения». Подписчики раскритиковали ее за неграмотность и желание оголиться.