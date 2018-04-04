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04 апреля 2018
17:39  04 апреля 2018 0

«Золотая молодежь» устроила дрифт напротив Эрмитажа. ВИДЕО

Дрифт напротив ЭрмитажаФото: richrussiankids, Instagram

Неизвестный автомобилист на белой легковушке устроил дрифт в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на Дворцовой площади, напротив Эрмитажа.

Действие происходит ночью. Белая легковушка нарезает круги возле Александровской колонны. В кадр также попадают два человека, один из которых снимает «покатушки» на телефон. Больше никого на площади нет. Ролик с «покатушек» появился в аккаунте Instagram richrussiankids, где публикуют заезды «золотой молодежи».

Ранее «URA.RU» писало, что похожий инцидент произошел на Невском проспекте Северной столицы. В заезде участвовали пять машин. До этого сообщалось о другом аналогичном случае — черный «Гелендваген» проехал по Дворцовой площади на глазах у туристов и «вскарабкался» на лестницу Эрмитажа.

Виктор Жуков
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