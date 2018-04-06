Пермских энергетиков обвинили в беспределе и «выбивании» денег из жителей

15:20 06 апреля 2018 0

В Осе энергетики и коммунальщики не могут договориться Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Осе отключение электричества в квартире из-за долгов может закончиться жалобами в прокуратуру. Энергетики, однако, пояснили «URA.RU», что абсолютно законно оставили без света семью и вынудили детей делать уроки у соседей.

Жительница дома №52 по улице Маяковского рассказала о конфликте с местными энергетиками. Собственники квартир получили в декабре квитанции на оплату электричества, но «Пермэнергосбыт» (крупнейшая энергосбытовая компания Прикамья) насчитал суммы якобы по общедомовым нуждам (ОДН) сразу за полтора года. К примеру, от обратившейся в редакцию женщины потребовали оплатить сразу 13 тысяч рублей, из которых девять тысяч — за ОДН.

Многие жители дома не согласились с начислениями и не стали оплачивать счета. Это привело в том числе к отключениям электричества. «Я приходила в офис компании — у меня просто нет средств, чтобы оплатить сумму целиком. 2 апреля без предупреждения электричество нам „обрезали“ — продукты теперь хранить негде, дети вынуждены идти к соседям, чтобы делать уроки. В „Пермэнергосбыте“ от меня потребовали заплатить сразу минимум 70% от начисленной суммы и еще тысячу рублей за подключение. Это просто беспредел», — говорит женщина и не скрывает, что пока не разобралась в ситуации до конца — энергетики сами не дают понятных объяснений.

В пресс-службе «Пермэнергосбыта» пояснили, что в доме по улице Маяковского, 52 на данный момент отключена одна квартира (скорее всего, там и проживает обратившаяся женщина). Новый собственник (с 2016 года) почему-то не стал заключать договор энергоснабжения, о купле-продаже никто «Пермэнергосбыту» не сообщил. В компании настаивают, что не было разового начисления всем жителям расходов на ОДН за полтора года. Что касается «отключенной» квартиры: с 2016 по 2018 год новый собственник совершил лишь 6 платежей, а первые показания он передал только в декабре 2017 года. Ранее суммы начислялись по нормативу. Поскольку потребление оказалось выше норматива — тут же образовался долг в размере 9719,06 рублей.

В «Пермэнергосбыте» утверждают, что женщина не получила уведомление об отключении, поскольку оно было направлено прежнему собственнику. Ей было предложено заключить договор энергоснабжения, написать заявление о предоставлении рассрочки и оплатить услугу по подключению. Она отказалась. Впрочем, обратившаяся в «URA.RU» читательница утверждает, что в Осе многие оказались в подобной ситуации и возмущены действиями энергетиков (в редакцию обратилась еще одна женщина, но пока не представила конкретные данные о начислениях). Сейчас жители готовят обращения в прокуратуру и другие инстанции.