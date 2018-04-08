07:29 08 апреля 2018 1

Так она поздравила украинцев с праздником Вера Савченко, Facebook

Вера, сестра депутата Рады Надежды Савченко, необычно поздравила украинцев с праздником Пасхи. Она покрасила не традиционные яйца, а гранаты, и выложила фотографию на своей странице в Facebook.

«Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по „душе“», — подписала она фото. На нем видно несколько гранат, одна из них раскрашена в цвета украинского флага.

Украинский суд арестовал Надежду Савченко 20 марта, напоминает RT. Ее обвиняют по семи статьям, в частности, речь идет о подготовке терактов и госпереворота. В случае, если ее вина будет доказана, ее ждет до 15 лет лишения свободы или даже пожизненный срок.

На Украине местные производители предложили русских матрешек в качестве украшения для яиц к Пасхе, пишет Nation News. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что получила «моральный удар ниже пояса» после того, как увидела на витринах один из главных символов России.