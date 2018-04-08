В Сети активно обсуждают скандал, который устроила женщина на парковке возле церкви в Санкт-Петербурге. Она попросила мужчину перепарковаться, а после того, как он отказался это сделать, взяла огромный булыжник и несколько раз ударила его автомобиль, при этом угрожая и ему, и его семье.
«Я не смог удовлетворить ее просьбу, так как при таком маневре выезд был бы затруднен для меня. После вежливого отказа девушка стала бить по зеркалу и плюнула в чуть опущенное водительское стекло», — написал в группе «Питер Онлайн» владелец автомобиля Александр Куркин. Услышав о его намерении позвонить правоохранителям, девушка ретировалась. После этого Куркин вышел из своего авто и записал номер машины обидчицы, чтобы обратиться в полицию. Но через некоторое время разъяренная дама снова вернулась, но уже с огромным булыжником, которым несколько раз ударила по автомобилю, при этом угрожая поговорить с его «мамой, женой и детками».
Сейчас Куркин ищет свидетелей происшествия. Он уже написал заявление в полицию. Комментаторы разделились дна две группы. Одни хвалят водителя, который не поддался на провокации и предпочел решать проблемы через полицию. Другие напротив обвинили его в трусости и в том, что он «испугался бабы», заявляя, что в аналогичной ситуации не стали бы церемониться с агрессивной женщиной.