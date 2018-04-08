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08 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:30  08 апреля 2018 0

Агрессивная женщина устроила разборки на парковке возле церкви. «Выйди, поговорим!» ВИДЕО

Виды Екатеринбурга, автомобиль, разбитое окно, машина, угон, кража автомобиля, взлом автомобиля
Огромным булыжником женщина несколько раз ударила автомобиль своего «обидчика» (фото архивное)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сети активно обсуждают скандал, который устроила женщина на парковке возле церкви в Санкт-Петербурге. Она попросила мужчину перепарковаться, а после того, как он отказался это сделать, взяла огромный булыжник и несколько раз ударила его автомобиль, при этом угрожая и ему, и его семье.

«Я не смог удовлетворить ее просьбу, так как при таком маневре выезд был бы затруднен для меня. После вежливого отказа девушка стала бить по зеркалу и плюнула в чуть опущенное водительское стекло», — написал в группе «Питер Онлайн» владелец автомобиля Александр Куркин. Услышав о его намерении позвонить правоохранителям, девушка ретировалась. После этого Куркин вышел из своего авто и записал номер машины обидчицы, чтобы обратиться в полицию. Но через некоторое время разъяренная дама снова вернулась, но уже с огромным булыжником, которым несколько раз ударила по автомобилю, при этом угрожая поговорить с его «мамой, женой и детками».

Сейчас Куркин ищет свидетелей происшествия. Он уже написал заявление в полицию. Комментаторы разделились дна две группы. Одни хвалят водителя, который не поддался на провокации и предпочел решать проблемы через полицию. Другие напротив обвинили его в трусости и в том, что он «испугался бабы», заявляя, что в аналогичной ситуации не стали бы церемониться с агрессивной женщиной.

Валерий Дорофеев
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