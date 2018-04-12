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12 апреля 2018
11 апреля 2018
04:38  12 апреля 2018 0

YouTube показал видео для взрослых вместо рекламы

Ссылка на портал для взрослых отображалась во время рекламного блокаФОТО: Flickr, Rego Korosi

Пользователи Сети сообщили, что увидели рекламу порносайта на YouTube. Однако, по правилам популярного видеохостинга, публикация и реклама контента для взрослых строго запрещена.

Сообщается, что видеозапись и ссылка на портал для взрослых отображались во время рекламного блока, который обычно появляется перед воспроизведением ролика. Пользователи рассказали, что сервис предложил им видео эротического содержания, а затем — ссылку на порносайт. Отмечается, что эту рекламу видели около 300 тысяч человек.

Как выяснилось, реклама направляла на сайт BongaCams, который представляет собой видеочат для взрослых. Девушки за деньги раздеваются и выполняют любые пожелания пользователей. В марте этого Роскомнадзор заблокировал портал на территории России, пишет Life.

Представители видеохостинга пока что никак не отреагировали на эту ситуацию, однако YouTube уже ранее сообщал, что подобные случаи происходят. «Несмотря на это, мы прилагаем все усилия, чтобы нарушающие наши правила объявления были удалены», — подчеркивают представители сервиса.

Александр Черноскутов
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