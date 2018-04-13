Рэпер Децл задолжал коммунальщикам 150 тысяч рублей

Басманный суд Москвы взыскал с известного рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, 150 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
«Суд взыскал с него 149 тысяч 633 рубля долга и 4 тысячи в счет оплаты государственной пошлины», — приводит слова Царевой РИА «Новости». Известно, что иск о взыскании долга с Толмацкого подала управляющая компания «Дом-Мастер». Другие подробности дела не разглашаются.
Рэпер Децл был довольно популярным исполнителем в конце 1990-х — начале 2000-х годов, однако в последние годы его фигуру едва ли можно назвать публичной. Последний раз широкую огласку получил конфликт между ним и другим исполнителем — Василием Вакуленко, известным как Баста. В августе прошлого года суд решил, что Вакуленко должен выплатить Децлу 350 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях, сообщало «Федеральное агентство новостей».