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13 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:07  13 апреля 2018 0

Рэпер Децл задолжал коммунальщикам 150 тысяч рублей

Суд взыскал с Толмацкого долг за коммуналкуФото: скриншот видео

Басманный суд Москвы взыскал с известного рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, 150 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд взыскал с него 149 тысяч 633 рубля долга и 4 тысячи в счет оплаты государственной пошлины», — приводит слова Царевой РИА «Новости». Известно, что иск о взыскании долга с Толмацкого подала управляющая компания «Дом-Мастер». Другие подробности дела не разглашаются.

Рэпер Децл был довольно популярным исполнителем в конце 1990-х — начале 2000-х годов, однако в последние годы его фигуру едва ли можно назвать публичной. Последний раз широкую огласку получил конфликт между ним и другим исполнителем — Василием Вакуленко, известным как Баста. В августе прошлого года суд решил, что Вакуленко должен выплатить Децлу 350 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях, сообщало «Федеральное агентство новостей».

Дарья Корчак
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