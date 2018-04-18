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18 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:09  18 апреля 2018 3

Украина продала Китаю «дефектный» авианосец

Авианосец Liaoning не смог заменить «Адмирала Кузнецова»ФОТО: YouTube, скриншот

Первый китайский авианосец Liaoning, купленный у Украины и модернизированный, в КНР признали дефектным. Об этом сообщает Asian Times.

Как поясняет издание, недостроенный корабль «Варяг» (аналог «Адмирала Кузнецова») Китай приобрел у Киева в 1990-е годы. На базе судна специалисты построили первый авианосец Liaoning. Несмотря на глубокую модернизацию, которая велась с 2005 года, «Варяг» не оправдал ожиданий военных. Ограничения китайцы объяснили «врожденными» дефектами корабля. Они отметили, что сейчас Liaoning значительно уступает своим американским «братьям», корабль требует замены.

Кроме того, летчики-испытатели регулярно сталкиваются с трудностями во время посадки на аналог российского крейсера. Урезанная взлетная полоса дает возможность легко взлететь самолету, а вот сесть обратно на авианосец без сбрасывания балласта в виде топлива и оружия невозможно, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Наталья Михалева
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