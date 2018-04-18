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18 апреля 2018
20:17  18 апреля 2018 2

Прокуратура годами запрещала проверки в сгоревшей «Зимней вишне»

Кемерово. День 1ый, вход, вывеска, последствия пожара, трк зимняя вишня
В список исключений попали еще несколько объектов малого и среднего бизнесаФото: Данил Айкин © URA.RU

Торговый центр «Зимняя вишня» несколько лет был исключен из списка плановых прокурорских проверок. Факт исключения был обнаружен во время допроса прокуроров Кемерова и Кемеровской области.

Помимо ТЦ «Зимняя вишня», в список исключенных из плановых проверок попал еще ряд предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса. В рамках расследования причин трагедии были допрошены прокурор Кемерова и его помощник. По словам прокурора, они действовали в соответствии с разъяснениями вышестоящего руководства, передает RT со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Ранее предварительной причиной трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС Рината Еникеева назвала короткое замыкание светильника над «ямой» с поролоном в игровой зоне. Жертвами трагедии, случившейся 25 марта, в торговом центре в столице Кузбасса стали 79 человек. 64 человека погибли, из них 41 ребенок.

Павел Маркуш
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