Прокуратура годами запрещала проверки в сгоревшей «Зимней вишне»

20:17 18 апреля 2018 2

В список исключений попали еще несколько объектов малого и среднего бизнеса Фото: Данил Айкин © URA.RU

Торговый центр «Зимняя вишня» несколько лет был исключен из списка плановых прокурорских проверок. Факт исключения был обнаружен во время допроса прокуроров Кемерова и Кемеровской области.

Помимо ТЦ «Зимняя вишня», в список исключенных из плановых проверок попал еще ряд предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса. В рамках расследования причин трагедии были допрошены прокурор Кемерова и его помощник. По словам прокурора, они действовали в соответствии с разъяснениями вышестоящего руководства, передает RT со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Ранее предварительной причиной трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС Рината Еникеева назвала короткое замыкание светильника над «ямой» с поролоном в игровой зоне. Жертвами трагедии, случившейся 25 марта, в торговом центре в столице Кузбасса стали 79 человек. 64 человека погибли, из них 41 ребенок.