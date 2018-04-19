13:45 19 апреля 2018 0

Петрова увидели в неожиданном образе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все больше свердловских политиков поддается необычной моде — отращивать бороду. Вслед за директором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым, замеченным с густой черно-седой бородой в начале марта, образ поменял и депутат Госдумы РФ Александр Петров. Непривычную для парламентария внешность коллеги отметили на расширенном заседании свердловского правительства в среду, 18 апреля.

«Экспедицию на север планирую. Мошка будет дюже злая. Да и не грешно бороду мужику носить», — назвал «URA.RU» одну из причин Петров, а также подтвердил, что участвует в строительстве одного из новых храмов, что также обуславливает ношение бороды. — «Пока закладной крест не поставим — тоже нельзя бриться. Надо традиции предков соблюдать, если уж им следуешь».

Первым бороду среди публичных свердловских политиков, чиновников и бизнесменов отрастил Валентин Грипас. Бывший вице-премьер по ЧМ-2018 появился в образе ламберсексуала на одном из заседаний правительства еще в 2016-м. Правда, уже в мае того же года он ушел в бизнес и возглавил уральский филиал ГК ПИК. В 2017-м с новогодних каникул бородатым вышел глава мандатной комиссии Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников. Сам он свой новый образ объяснил нежеланием часто бриться, а коллеги увидели в этом стремление понравиться спикеру Людмиле Бабушкиной.