{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:41  22 апреля 2018 6

Франция призвала Трампа остаться в Сирии после разгрома террористов

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, Эммануэль Макрон
Макрон разыгрывает роль НаполеонаФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США и Великобританию обеспечить военное присутствие в Сирии после разгрома запрещенной в России группировки ИГ. По его мнению, это станет гарантией построения «нового сирийского государства».

«В тот день, когда мы закончим эту войну против ИГ, если мы уйдем полностью и точно, даже с политической точки зрения, мы уступим ключевые позиции иранскому режиму, Асаду и другим. И они подготовят новую войну, они поддержат новых террористов», — цитирует ТАСС интервью Макрона американскому каналу Fox news.

Впрочем, французский лидер оговорился, что важную роль в построении обновленной Сирии будут играть также Турция и Россия. В РФ это энтузиазма не вызвало. Как заявил изданию «Газета.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, перед американцами и их союзниками стоит задача создать дестабилизацию и управляемый хаос на Ближнем Востоке. Эту цель и преследует сохранение военных контингентов в Сирии без согласия ее законного правительства.

В Италии и Германии на призыв Макрона не отреагировали. Эти страны предпочитают дистанцироваться от военной активности западной коалиции. В массированном ракетном ударе по Сирии 14 апреля принимали участие только США, Великобритания и Франция. Причем в последнем случае произошел конфуз: исполняя приказ Макрона, французские моряки сумели запустить лишь три из почти двух десятков ракет — остальные оказались неисправными.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров