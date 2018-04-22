Франция призвала Трампа остаться в Сирии после разгрома террористов

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США и Великобританию обеспечить военное присутствие в Сирии после разгрома запрещенной в России группировки ИГ. По его мнению, это станет гарантией построения «нового сирийского государства».
«В тот день, когда мы закончим эту войну против ИГ, если мы уйдем полностью и точно, даже с политической точки зрения, мы уступим ключевые позиции иранскому режиму, Асаду и другим. И они подготовят новую войну, они поддержат новых террористов», — цитирует ТАСС интервью Макрона американскому каналу Fox news.
Впрочем, французский лидер оговорился, что важную роль в построении обновленной Сирии будут играть также Турция и Россия. В РФ это энтузиазма не вызвало. Как заявил изданию «Газета.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, перед американцами и их союзниками стоит задача создать дестабилизацию и управляемый хаос на Ближнем Востоке. Эту цель и преследует сохранение военных контингентов в Сирии без согласия ее законного правительства.
В Италии и Германии на призыв Макрона не отреагировали. Эти страны предпочитают дистанцироваться от военной активности западной коалиции. В массированном ракетном ударе по Сирии 14 апреля принимали участие только США, Великобритания и Франция. Причем в последнем случае произошел конфуз: исполняя приказ Макрона, французские моряки сумели запустить лишь три из почти двух десятков ракет — остальные оказались неисправными.