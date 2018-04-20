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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:46  20 апреля 2018 0

Россия представит доказательства о сбитых ПВО Сирии ракетах коалиции

Караоке, сумасшедший ученый, автоугонщики, ПВО, Болгария, ракета, пво, противовоздушная оборона, пусковая установка
Российские военные наблюдали за атакой коалиции и вели свою статистикуФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Российские военные пообещали предоставить доказательства, что системы ПВО Сирии сбили часть ракет, которые выпустила коалиция США, Британии и Франции по объектам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нашего Генерального штаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящем в режиме реального времени, вживую», — цитирует агентство Nation News слова Лаврова. По его словам, у российских военных есть статистика, за правдивость которой он готов поручиться.

Глава МИД РФ отметил, что если кто-то полагает, что все 105 выпущенных ракет достигли целей, то пусть представит свою статистику, пишет «Национальная служба новостей». «По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро», — заявил Лавров.

14 апреля коалиция из войск Британии, Франции и США нанесла удары по сирийским военным и гражданским объектам, напоминает «Федеральное агентство новостей». По данным Минобороны РФ, всего по территории республики выпустили свыше 100 ракет, по предварительным данным, 71 из них перехватили сирийские системы ПВО.

Иван Шестак
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