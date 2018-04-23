15:52 23 апреля 2018 0

Датская башня разрушила библиотеку Фото: скриншот с видео

В датском городе Вордингборг, расположенном на острове Зеландия в Балтийском море, демонтировали 54-метровую бетонную силосную башню. Видео сноса башни привлекло много зрителей, однако датские взрывотехники что-то напутали и башня упала не так, как было задумано. После взрыва бетонная труба начала оседать прямо, но потом вдруг резко завалилась в сторону и рухнула на здание новой публичной библиотеки. Сумма ущерба пока не озвучивается, люди при взрыве не пострадали, сообщает РИА «Новости».

«URA.RU» сообщало о том, как месяц назад, 24 марта, в Екатеринбурге была взорвана недостроенная 220-метровая телебашня. Взрыв прошел в соответствии с расчетами, и башня рухнула точно туда, куда и было задумано — на специально приготовленную земляную насыпь. На месте снесенной телебашни УГМК планирует построить ледовый стадион для хоккейного клуба «Автомобилист».

Взрыв башни в Дании

Взрыв башни в Екатеринбурге