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23 апреля 2018
Главные новости 
15:52  23 апреля 2018 0

В Дании взорвали башню. В отличие от уральской, она рухнула на библиотеку. ВИДЕО

Датская башня разрушила библиотекуФото: скриншот с видео
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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В датском городе Вордингборг, расположенном на острове Зеландия в Балтийском море, демонтировали 54-метровую бетонную силосную башню. Видео сноса башни привлекло много зрителей, однако датские взрывотехники что-то напутали и башня упала не так, как было задумано. После взрыва бетонная труба начала оседать прямо, но потом вдруг резко завалилась в сторону и рухнула на здание новой публичной библиотеки. Сумма ущерба пока не озвучивается, люди при взрыве не пострадали, сообщает РИА «Новости».

«URA.RU» сообщало о том, как месяц назад, 24 марта, в Екатеринбурге была взорвана недостроенная 220-метровая телебашня. Взрыв прошел в соответствии с расчетами, и башня рухнула точно туда, куда и было задумано — на специально приготовленную земляную насыпь. На месте снесенной телебашни УГМК планирует построить ледовый стадион для хоккейного клуба «Автомобилист».

Взрыв башни в Дании

Взрыв башни в Екатеринбурге

Александр Лукманов
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