13:24 24 апреля 2018 0

Александр Якоб назвал главные свои достижения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб выступил перед депутатами екатеринбургской гордумы с докладом о своей работе в 2017 году. Однако большая часть задаваемых ему депутатами вопросов касалась всего пятилетнего срока нахождения на посту сити-менеджера.

Подводя итоги своей работы, Якоб назвал в числе главных событий рождение полуторамиллионного жителя города в 2017 году, принятие решения о проведении в Екатеринбурге игр чемпионата мира по футболу, решение задачи по обеспечению всех дошкольников местами в детских садах и закрепление за региональной столицей статуса города высокой культуры в глазах жителей других российских муниципалитетов. Особым успехом мэрии под своим руководством он считает улучшение качества содержания города и уборки улиц. В числе неудавшихся дел сити-менеджер назвал провал транспортной реформы: он признался, что администрации города не удалось убедить жителей в необходимости ее проведения.

В числе ближайших приоритетных задач Якоб называет подготовку к 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Он пояснил, что федеральные власти, скорее всего, не будут выделять финансирование на подготовку юбилея, так как по принятым нормативам свердловский бюджет в состоянии найти необходимые средства самостоятельно. Должна быть доведена до конца работа и по подготовке документов по вопросу об образовании восьмого административного района, он появится в пределах существующего микрорайона Академический. Сити-менеджер напомнил, что на территории микрорайона предусмотрены участки для строительства зданий муниципальных, областных и федеральных органов власти, необходимых будущему самостоятельному району.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во многом развитие города, по словам Якоба, будет зависеть от принятия решения о проведении в нем Экспо-2025. Как отметил сити-менеджер, настрой Международного бюро выставок по отношению к екатеринбургской заявке станет понятен в июне. В это время состоится ассамблея МБВ, на которой будут доложены итоги инспекции всех городов-кандидатов.

В конце доклада Александр Якоб поблагодарил депутатов за совместную пятилетнюю работу. И подчеркнул, что скоро он завершает работу с действующим составом думы. Осенью 2018 года заканчивается срок его полномочий на посту сити-менеджера.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU