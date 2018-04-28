По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем 29 апреля на территории региона ожидается сильный порывистый ветер до 23-28 м/с. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-центре областного ГУ МЧС России.
Спасатели рекомендуют не выходить из дома без надобности и не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен, остановок, рекламных щитов и деревьев, так как при резких порывах ветра они могут обвалиться или разрушиться. Подходить к оборвавшимся проводам или стоять под линией электропередачи смертельно опасно, предупреждают в ведомстве.
В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. При перепадах напряжения в квартире нужно обесточить все бытовые приборы. Спасатели также просят органы местного самоуправления, жилищно-коммунальные службы привести населенные пункты в пожаробезопасное состояние. При штормовом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, что существенно осложнит пожарную обстановку и работу сотрудников МЧС. В случае необходимости нужно звонить на телефоны «01», «101» или в единую дежурно-диспетчерскую службу региона.