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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:29  28 апреля 2018 0

Власти обвинили Бузову в пиаре «запрещенного» концерта

Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Певица ждет поклонников из Осетии в ЕссентукахФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Северной Осетии удивились заявлению Ольги Бузовой о том, что ее концерт во Владикавказе отменили. Сенатор от Республики Северная Осетия Алания Арсен Фадзяев отметил, что «никто никому ничего не запрещал».

Фадзяев заявил, что так и не понял, о каких властях идет речь, сообщает Телеканал 360. «Это кто? Глава? Председатель правительства? Министр? Всю республику представлять в таком ключе — это некрасиво», возмутился он. Кроме того, сенатор не исключил, что таким образом певица просто решила лишний раз пропиарить свое имя. «Это в ее стиле», — убежден Фадзяев.

28 апреля Бузова в своем Instagram-аккаунте заявила: «Власти начали нас запугивать, присылать угрозы». Она отметила, что боится за безопасность поклонников и коллектива. Подписчики теледивы тут же прокомментировали видео. Правда не все оказались с певицей на одной волне. «Делай выводы! Задумайся о своем поведении! Меньше разврата, вульгарности и пошлости!», — написали Бузовой фолловеры. Певица уже отметила, что поклонники могут не возвращать билеты в кассы. Всех пострадавших она ждет в Ессентуках 29 апреля. Ради фанатов Бузова решила пустить бесплатные автобусы.

Наталья Ельцова
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