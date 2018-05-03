18:34 03 мая 2018 0

Доходы Евгения Редина выросли за счет продажи машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместители губернатора Челябинской области Бориса Дубровского вслед за своим руководителем 3 мая, в четверг, обнародовали сведения об имуществе и доходах за 2017 год. Самые высокие доходы, как и год назад, у первого вице-губернатора Евгения Редина. Самые скромные у вице-губернатора Сергея Сушкова, получившего повышение только полгода назад.

Доходы Евгения Редина выросли. В 2016 году он заработал 5,4 млн рублей, в 2017-м — 7,2 млн рублей. Разница в доходах вызвана тем, что первый вице-губернатор продал один из двух автомобилей, VW TOUАREG. Взамен приобрел AUDI Q7, к уже имеющемуся AUDI 100. В остальном сведения об имуществе по сравнению с предыдущим доходом не поменялись — земельные участки, два дома и две квартиры. На втором месте по доходам вице-губернатор Олег Климов, заработавший в 2017 году 6,1 млн рублей. К доходам Климова относится и пенсия, которую он получает, как генерал МЧС в отставке. При этом у Климова нет своей машины, но есть автомобиль у жены.

Вице-губернатор Руслан Гаттаров, заработавший 3,5 млн рублей, как и год назад не имеет личного автомобиля, у его супруги также нет машины. Нет автомобиля и у вице-губернатора Сергея Сушкова, продемонстрировавшего самые скромные, по сравнению с коллегами доходы, три млн рублей. До ноября 2017 года Сушков занимал должность министра сельского хозяйства и был по статусу ниже вице-губернатора.

Ранее сведения о доходах и имуществе обнародовал губернатор Борис Дубровский.