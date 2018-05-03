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16:15  03 мая 2018 0

Челябинский губернатор отчитался о доходах. Заработков стало меньше

Открытие Международного фестиваля духовной музыки. Кыштым, дубровская вера
Доходы четы Дубровских снизилисьФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Декларационная кампания
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отчитался об имуществе и доходах за 2017 год. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте главы региона, доходы Дубровского составили 60 млн рублей, что на 13 млн рублей меньше, чем по итогам 2016 года. Чуть снизились и доходы его супруги.

В 2016 году супруга губернатора заработала 2,3 млн рублей, в 2017-м — 2,1 млн рублей. Имущество, движимое и недвижимое, у четы Дубровских осталось прежним: несколько жилых домов, земельных участков, нежилых помещений, квартир и машиномест. На губернатора записан автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 63, на его жену — МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLE 400 4MATI. В служебном пользовании у Дубровского — резиденция на Лесопарковой.

Вся личная недвижимость Дубровских находится в России. При назначении на пост губернатора Борис Дубровский владел группой компаний «Синай», переданной теперь в оперативное управление сыну.

Альбина Золотухина
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