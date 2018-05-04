14:21 04 мая 2018 0

Игорь Халин раскрыл свои доходы за 2017 год Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Руководство тюменского облизбиркома раскрыло свои доходы за 2017 год. И глава избирательной комиссии, и сотрудники за последний год стали беднее.

Руководитель областной избирательной комиссии Игорь Халин в 2017 году заработал почти 5,9 млн рублей — против почти 9,4 млн годом ранее. В собственности у главы облизбиркома по-прежнему квартира в 164,2 кв. метра и земельный участок в 20 соток. Ездит Игорь Халин на VOLKSWAGEN TIGUAN, в пользовании у него находится 2/4 квартиры в 42,7 кв. метра, принадлежащих супруге. Жена главы облизбиркома заработала за прошлый год почти 1,5 млн рублей, чуть более миллиона из этой суммы составил доход от продажи имущества. Однако, что именно было продано, неизвестно — с 2015 года в имуществе спутницы главы избиркома фигурировала только доля в квартире. Автомобиля у супруги Игоря Халина нет, пользуется она недвижимым имуществом мужа. В 2016 году доход супруги главы облизбиркома составлял 347 тысяч рублей.

Зампредседателя облизбиркома Светлана Кашкарова в 2017 году заработала почти 3,5 млн рублей, это примерно на полтора миллиона меньше, чем годом ранее. В собственности у нее, как и прежде, только квартира в 68,3 квадратных метра. Ни земли, ни автомобиля у Светланы Кашкаровой нет.

Секретарь облизиркома Андрей Николаев заработал 2,5 млн рублей. В 2016 году его доход составлял 4,1 млн рублей. В собственности у секретаря комиссии половина квартиры в 34,9 квадратных метра, гараж 18,4 квадратных метра и колясочная в 4,9 квадратных метра. Ездит Николаев на BMW Х3. Его супруга за год заработала 743,5 тысяч рублей, ей принадлежит вторая половина квартиры на 34,9 квадратных метра. При этом семейная чета пользуется квартирой на 120 «квадратов». Ездит супруга Андрея Николаева на Nissan Murano, ей принадлежит также и автомобиль ZAZ CHANCE. У двоих несовершеннолетних дочерей семейной четы никакой собственности и заработка пока нет.

Член избирательной комиссии на постоянной основе Николай Шадрин за прошлый год заработал чуть более 2,6 млн рублей — против 4,7 млн рублей в 2016 году. Правда, тогда 450 тысяч он выручил за продажу машины. В собственности у Шадрина, как и прежде, дом на 80,7 квадратных метра, две квартиры на 34,7 и 34,9 квадратных метра, земельный участок на 14,7 соток, еще один участок под жилое строение на 14,5 сотки, и два гаража — на 17 и 19 квадратных метра. Ездит Шадрин на HAVAL H9. В пользовании у него еще две квартиры — на 68,9 и 37,7 квадратных метра, а также земельный участок под гаражом на 17 квадратных метров.

У супруги штатного члена облизбиркома доход составил 908 тысяч рублей при том, что годом ранее она заработала 850 тысяч. Ей принадлежат две квартиры, которыми пользуется ее супруг, а также доля в общем имуществе многоквартирного дома. Собственного автомобиля у нее нет, а в пользовании находится все имущество мужа. У двоих детей супружеской четы ни собственного заработка, ни имущества нет.