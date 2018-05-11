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11 мая 2018
11:38  11 мая 2018 12

В Праге с криками «русские свиньи» напали на россиян, отмечавших День Победы. ВИДЕО

С автомобилей срывали флагикадр из видео, YouTube

В Праге в среду, 9 мая, произошел конфликт между участниками антикоммунистического митинга и русскоязычными гражданами, которые отмечали День Победы. Так, была атакована автомобильная колонна отмечавших 9 Мая. Нападавшие срывали с машин российские и советские флаги, а участников называли «русскими свиньями».

Инцидент произошел на Вацлавской площади, где антикоммунисты собрались, чтобы выразить протест против премьер-министра страны Андрея Бабиша, который намеревается сформировать кабмин с участием представителей Коммунистической партии Чехии и Моравии. В какой-то момент через площадь начала следовать автоколонна русскоязычных граждан, праздновавших День Победы. Их автомобили были украшены российскими, украинскими и советскими флагами. Это спровоцировало демонстрантов, которые начали срывать государственные символы с машин и требовать, чтобы люди возвращались в Россию, пишет 420on.

Днем ранее, 8 мая, когда в Чехии отмечают День Победы, в Праге неизвестные злоумышленники осквернили розовой краской памятник маршалу Ивану Коневу. На постаменте также написали «1956», «1961», «1968». В настоящий момент правоохранительные органы проверяют доступные записи видеокамер в районе памятника.

Иван Шестак
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