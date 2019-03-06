Командующий ЦВО провел важные переговоры за рубежом. Речь идет о безопасности России

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 20:54
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Встреча командования ЦВО с ветеранами ВС РФ в ОДО. Екатеринбург, лапин александр
Лапин договаривается с союзниками о взаимодействииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

После поездки в Узбекистан командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин договорился усилить совместную боевую подготовку с киргизскими коллегами. Переговоры он провел во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил Киргизии генерал-майором Раймберди Дуйшенбиевым, сообщили «URA.RU» в пресс-службе округа.

«Сегодня мы должны, как никогда, консолидированно противостоять новым вызовам и угрозам, в первую очередь со стороны международного терроризма. Нельзя допустить активизации террористических организаций в наших странах, тем более что после их разгрома в Сирийской Арабской Республике они наращивают свое присутствие в северных и западных районах Афганистана», — заявил на встрече Александр Лапин.

В качестве превентивных мер между военными России и Киргизии проводится обмен развединформацией. В 2018 году российские и киргизские военные провели восемь совместных учений.

Ранее «URA.RU» сообщало, что после сирийской командировки командующий ЦВО Александр Лапин поехал в командировку в Узбекистан, где встретился с руководством министерства обороны. После этого генерал-полковник Лапин провел масштабные учения, в которых приняли участие 500 танков.

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