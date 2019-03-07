Руководство ГОКа в Миассе, против которого выступили жители, сворачивает стройку

Гендиректор группы компании «Джей Ви Пи» (Москва) Сергей Костылев заявил о консервации проекта по строительству горно-обогатительного комбината по добыче железной руды в Миассе Челябинской области у горы Круглая. «Джей Ви Пи» является управляющей компанией ООО «Круглогорский ГОК». Против строительства выступили власти и жители.
«Компанией принято решение во избежание нагнетания дальнейшей напряженности о приостановлении всей деятельности на территории, входящей в лицензионный участок, консервации проекта и прекращения финансирования», — заявил Сергей Костылев «Интерфаксу». Он также подтвердил готовящиеся увольнения сотрудников ГОКа, отметив, что «обсуждаются приемлемые пути расторжения трудовых соглашений». Как утверждает Костылев, проект не нанес бы экологического вреда, так как технология обогащения не предусматривала способов, основанных на применении химических реагентов, технологической воды или высоких температур.
Против строительства ГОКа выступили жители Миасса. Власти города расторгли инвестиционное соглашение, так как инвесторы начали работы, не дожидаясь изменения статуса земель, перевода земель сельхозназначения в промышленные. Работы потребовал прекратить и губернатор Борис Дубровский — реализация проекта началась до получения экспертных заключений.
Среди учредителей ООО «Круглогорский ГОК» бывший министр промышленности Челябинской области Валерий Прудской и экс-сенатор от ХМАО Виктор Пичугин. 2 марта у здания мэрии Миасса состоялся митинг против строительства ГОКа, в акции приняли участие более тысячи человек.