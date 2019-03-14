Волочкова попросила не использовать ее имя «для грязных целей» Фото: Илья Московец © URA.RU

Российская балерина Анастасия Волочкова попросила не использовать ее имя при пиаре фильма «Брат-3». Волочкова назвала слухи об ее участии в ленте «весенним обострением», а их распространителям предложила пройти лечение.

«Итак, пришло время высказаться по поводу съемок в фильме „Брат-3“. Ни о каких съемках со мной никто не говорил, ничего не обсуждалось. Ни в каких фильмах сейчас я не планирую сниматься», — написала Волочкова на своей официальной странице в Instagram.

По словам Волочковой, ее имя «нагло используют нечистоплотные люди». «Нет! Нет и нет! Никаких Борецких, никаких съемок в этой компании, нет», — добавила балерина.

В феврале бывший участник группы «Ленинград» и шоумен Стас Барецкий заявил о планах принять участие в съемках фильма «Брат-3». По его словам, в киноленте он хочет задействовать не только профессиональных актеров, но и бывших заключенных. Барецкий объясняет это тем, что картина будет основана на реальных событиях. На идею Барецкого негативно отреагировал режиссер и сценарист Сергей Бодров-старший. Министр культуры Владимир Мединский призвал россиян игнорировать сообщения о съемках фильма «Брат-3». По его словам, создатели ленты намеренно добиваются шумихи вокруг культового российского фильма.