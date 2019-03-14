Мединский призвал игнорировать «Брата-3»

По мнению Мединского, авторы продолжения «Брата» намеренно добиваются шумихи вокруг киноленты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры Владимир Мединский призвал россиян игнорировать сообщения о съемках фильма «Брат-3». По его словам, создатели ленты намеренно добиваются шумихи вокруг культового российского фильма.

«Я призываю всех собравшихся просто про это ничего не писать, игнорировать», — приводит агентство Nation News слова Мединского.

В феврале бывший участник группы «Ленинград» и шоумен Стас Барецкий заявил о планах принять участие в съемках фильма «Брат-3». По его словам, в киноленте он хочет задействовать не только профессиональных актеров, но и бывших заключенных. Барецкий объясняет это тем, что картина будет основана на реальных событиях. На идею Барецкого негативно отреагировал режиссер и сценарист Сергей Бодров-старший.