Саакашвили предложил украинским властям «паковать чемоданы»

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 09:51
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Саакашвили планирует вернуть украинцам упущенное времяФото: depositphotos.com © URA.RU

Нынешние власти Украины должны готовиться к уходу после выборов. Такое заявление сделал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Пора начать паковать чемоданы, хватит кормить людей вашими сказками», — цитирует Life политика. Саакашвили отметил, что украинские власти боятся его, но он планирует вернуться, чтобы «помочь украинскому народу наверстать упущенное время и вернуть все, что украдено». Заявление политика стало ответом на критику спикера Верховной рады Ирины Геращенко, которая сказала, что в случае возвращения Саакашвили на территорию Украины в стране начнутся беспорядки и хаос.

Ранее Саакашвили раскрыл планы украинского лидера Петра Порошенко по обмену Крыма на членство в Евросоюзе и НАТО. Также экс-президент Грузии выразил мнение, что главным препятствием для попадания Украины в ЕС и Североатлантический альянс стало вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

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