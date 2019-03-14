Саакашвили предложил украинским властям «паковать чемоданы»

Нынешние власти Украины должны готовиться к уходу после выборов. Такое заявление сделал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Пора начать паковать чемоданы, хватит кормить людей вашими сказками», — цитирует Life политика. Саакашвили отметил, что украинские власти боятся его, но он планирует вернуться, чтобы «помочь украинскому народу наверстать упущенное время и вернуть все, что украдено». Заявление политика стало ответом на критику спикера Верховной рады Ирины Геращенко, которая сказала, что в случае возвращения Саакашвили на территорию Украины в стране начнутся беспорядки и хаос.
Ранее Саакашвили раскрыл планы украинского лидера Петра Порошенко по обмену Крыма на членство в Евросоюзе и НАТО. Также экс-президент Грузии выразил мнение, что главным препятствием для попадания Украины в ЕС и Североатлантический альянс стало вхождение Крыма в состав Российской Федерации.