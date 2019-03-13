В Киеве предрекли хаос Украине в случае возвращения Саакашвили

Возвращение бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили, на Украину приведет к массовым беспорядкам. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
«Те, кто унижал украинских пограничников и прорывал украинскую границу, стремятся к реваншу, для них наша граница и наши защитники — это условность, статистика… Теперь нам анонсируют новый шатун на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию», — передает RNS слова Геращенко.
Ранее бывший грузинский президент заявлял, что собирается вернуться на Украину 1 апреля. По мнению Саакашвили, никто не станет слушать приказ лидера Украины Петра Порошенко, запрещающий ему появляться на украинской территории, поскольку лидер страны уже растерял весь авторитет среди военных. Также он заявил, что Порошенко собирался обменять Крым на членство страны в Евросоюзе и НАТО.