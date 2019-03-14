13 марта 2019

В Свердловской области назначен вице-губернатор

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 14:41
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Евгения Куйвашева. Екатеринбург, бидонько сергей, рапопорт леонид
Функционал должности Сергея Биидонько остался прежнимФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Реформа свердловского правительства

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении вице-губернатора региона. Как и ожидалось, эту должность занял Сергей Бидонько. До вчерашнего дня он занимал пост заместителя губернатора. Это информацию «URA.RU» подтвердил сам Бидонько.

После переназначения функционал Сергея Бидонько не изменился. Как и прежде, он курирует информационную и внутреннюю политику региона.

Поправки в Устав Свердловской области об учреждении должности вице-губернатора приняты на последнем заседании законодательного собрания. Одновременно в структуре региональной власти остаются должности первого заместителя губернатора (сегодня данный пост занимает Алексей Орлов) и профильных заместителей губернатора.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...