В Свердловской области назначен вице-губернатор

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении вице-губернатора региона. Как и ожидалось, эту должность занял Сергей Бидонько. До вчерашнего дня он занимал пост заместителя губернатора. Это информацию «URA.RU» подтвердил сам Бидонько.
После переназначения функционал Сергея Бидонько не изменился. Как и прежде, он курирует информационную и внутреннюю политику региона.
Поправки в Устав Свердловской области об учреждении должности вице-губернатора приняты на последнем заседании законодательного собрания. Одновременно в структуре региональной власти остаются должности первого заместителя губернатора (сегодня данный пост занимает Алексей Орлов) и профильных заместителей губернатора.