В Челябинске решат вопрос об отставке председателя ключевого суда города

Квалификационная коллегия судей Челябинской области (ККС) 15 марта в шестой раз рассмотрит представление регионального Совета судей об отставке председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой. Предыдущие заседания по различным причинам срывались с начала года.
«Коллегия соберется в 9:30, — сообщили „URA.RU“ в аппарате ККС. — В повестке два вопроса. Первый — рассмотрение обращения председателя Совета судей Челябинской области Александра Зимина о прекращении полномочий председателя Центрального районного суда города Челябинска (Рамзии Лутфуллоевой) и привлечении ее к дисциплинарной ответственности. Это продолжение заседания, прерванного 4 марта».
Рамзия Лутфуллоева получила свой пост в декабре 2016 года и считалась вероятным претендентом на пост зампреда Челябинского облсуда. Проблемы у нее возникли, когда подчиненные пожаловались в Совет судей на странности с распределением премий. Затем муж Лутфуллоевой и его родственники оказались фигурантами уголовных дел.
Совет судей, который возглавляет еще один претендент на пост зампредседателя облсуда Александр Зимин, обратился в ККС с предложением о досрочной отставке Лутфуллоевой. Однако все попытки решить вопрос срывались — в последний раз Рамзия Лутфуллоева ушла на больничный.
В Центральном райсуде, в силу территориального соседства с большим количеством госучреждений, проходит большое количество процессов, в ходе которых истцы судятся с ведомствами. Здесь же — по месту работы фигурантов, — выносятся решения об арестах пойманных на коррупции чиновников.