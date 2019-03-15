Утром в пятницу, 15 марта, в Екатеринбурге взлетели цены на услуги такси. Некоторые перевозчики предлагали клиентам заплатить за поездку в два раза больше привычной суммы.
Об этом рассказали неравнодушные читатели «URA.RU». Они пожаловались на то, что стоимость проезда на такси выросла на 50-200 рублей. Причем, цены взлетели у большинства перевозчиков. Так, проезд из микрорайона ВИЗ до Киностудии в центре города, обычно стоящий не более 140 рублей, в такси Gett, обошелся читателю в 190. А проезд на Uber от станции метро Чкаловская до кинотеатра «Салют» вместо привычных 200 с небольшим рублей стал стоить 374 рубля. С ЖБИ в центр можно было уехать на «ЯндексТакси» за 350 рублей вместо 145 рублей. Аналогичные цены были и у сервиса такси «Максим».
Читатели «URA.RU» в свою очередь предположили, что стоимость услуг такси взлетела из-за сильного снегопада, который накрыл Екатеринбург 14 марта и в ночь на 15-число. Пресс-служба мэрии города сообщает, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский «распорядился мобилизовать все ресурсы муниципальных коммунальных служб для уборки городской территории». Уточняется, что в уборке снега задействованы «более 70 машин КДМ, полтора десятка грейдеров, порядка 30 лаповых и фронтальных снегопогрузчиков, свыше 50 тракторов и более сотни самосвалов».
В популярном сервисе заказа такси «Максим» не смогли оперативно объяснить, почему цены выросли так резко, но пообещали позже прокомментировать ситуацию.