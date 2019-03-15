14 марта 2019

В Екатеринбурге из-за снегопада взлетели цены на такси. СКРИН

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 10:36
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Виды города и елки на Площади 1905 года. Екатеринбург, яндекс такси
Некоторые перевозчики в два раза увеличили ценыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром в пятницу, 15 марта, в Екатеринбурге взлетели цены на услуги такси. Некоторые перевозчики предлагали клиентам заплатить за поездку в два раза больше привычной суммы.

Даже не самым ранним утром пассажирам пришлось ощутимо переплачивать за такси
Читатель «URA.RU»

Об этом рассказали неравнодушные читатели «URA.RU». Они пожаловались на то, что стоимость проезда на такси выросла на 50-200 рублей. Причем, цены взлетели у большинства перевозчиков. Так, проезд из микрорайона ВИЗ до Киностудии в центре города, обычно стоящий не более 140 рублей, в такси Gett, обошелся читателю в 190. А проезд на Uber от станции метро Чкаловская до кинотеатра «Салют» вместо привычных 200 с небольшим рублей стал стоить 374 рубля. С ЖБИ в центр можно было уехать на «ЯндексТакси» за 350 рублей вместо 145 рублей. Аналогичные цены были и у сервиса такси «Максим».

Читатели «URA.RU» в свою очередь предположили, что стоимость услуг такси взлетела из-за сильного снегопада, который накрыл Екатеринбург 14 марта и в ночь на 15-число. Пресс-служба мэрии города сообщает, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский «распорядился мобилизовать все ресурсы муниципальных коммунальных служб для уборки городской территории». Уточняется, что в уборке снега задействованы «более 70 машин КДМ, полтора десятка грейдеров, порядка 30 лаповых и фронтальных снегопогрузчиков, свыше 50 тракторов и более сотни самосвалов».

В популярном сервисе заказа такси «Максим» не смогли оперативно объяснить, почему цены выросли так резко, но пообещали позже прокомментировать ситуацию.

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