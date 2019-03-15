Депутата Госдумы задержали за взятку в 3,5 млрд рублей и отпустили Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Главное за день:

В Екатеринбурге задержали за взятку в 3,5 млрд рублей депутата Госдумы Белоусова. Депутат отказался признавать вину и заявил, что «он прав», а откуда взялась взятка почти в 100 млн долларов — не знает. И суд его отпустил.

В апреле из-за инфляции резко вырастут цены на продукты. Сильнее всего подорожают хлеб, помидоры и огурцы, а также мясо и молоко.

Следователей, расследующих дело о взятке начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, обвинили в преступлении. И потребовали привлечь к уголовной ответственности.

В Кремле предложили оценивать работу и продвижение по карьере чиновников и губернаторов по KPI. На «URA.RU» — лайфхак для глав регионов, как выполнить московские KPI без жульничества со статистикой.

На первый юбилей воссоединения с Крыма с Россией под лозунг «Крым наш» людей выводят на мороз, устраивают пышные концерты и заваливают деньгами забытую звезду 90-х. Читайте, почему регионы игнорируют рекомендации Москвы «быть скромнее».

В Прикамье 71-летняя бабушка умерла в больнице, пока врачи «сидели в коридоре и жаловались на храп» больной. Родственникам, которые привезли ее накануне с температурой под 40, пришлось два часа ждать, чтобы положить старушку в полупустую палату.

И напоследок — лучшие снимки этой недели! В подборке южноуральский муфтий осматривает сирийские трофеи, бизнесмен дерется с полицией в Челябинске, забавы аборигенов Югры и много других интересных фотографий.