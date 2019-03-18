Жители Перми выстроились в огромные очереди за билетами на Дягилевский фестиваль, продажи которых начались 18 марта. Уже с утра у Пермского театра оперы и балеты собрались сотни людей.
Как рассказал «URA.RU» один из очевидцев, часть желающих занимала очередь еще со вчерашнего вечера. После 9:00 у театра собралось более ста человек. В этом году для удобства покупателей продажи «живых» билетов перенесли из здания касс в холл театра. Онлайн-продажа билетов начнется в 14:00.
Дягилевский фестиваль пройдет в Перми в мае. На открытии предварительно запланирован большой концерт фестивального симфонического оркестра. А на закрытии фестиваля выступят Mahler Chamber Orchestra (Германия) и хор musicAeterna, которые под руководством Теодора Курентзиса исполнят сочинения Мортона Фельдмана и Иоганнеса Брамса.