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В Перми выстроилась огромная очередь за билетами на международный фестиваль. ФОТО

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 10:32
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Продажи билетов начались утром 18 мартаФОТО: URA.RU

Жители Перми выстроились в огромные очереди за билетами на Дягилевский фестиваль, продажи которых начались 18 марта. Уже с утра у Пермского театра оперы и балеты собрались сотни людей.

Как рассказал «URA.RU» один из очевидцев, часть желающих занимала очередь еще со вчерашнего вечера. После 9:00 у театра собралось более ста человек. В этом году для удобства покупателей продажи «живых» билетов перенесли из здания касс в холл театра. Онлайн-продажа билетов начнется в 14:00.

ФОТО: URA.RU

ФОТО: URA.RU


Дягилевский фестиваль пройдет в Перми в мае. На открытии предварительно запланирован большой концерт фестивального симфонического оркестра. А на закрытии фестиваля выступят Mahler Chamber Orchestra (Германия) и хор musicAeterna, которые под руководством Теодора Курентзиса исполнят сочинения Мортона Фельдмана и Иоганнеса Брамса.

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