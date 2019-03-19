Экс-супруг тюменского замгубернатора строит город-спутник рядом со столицей региона

Под Тюменью может появиться город-спутник для 50 тысяч человек. Малоэтажное строительство уже начато компанией ООО «Новая Земля». Об этом, выступая на заседании «Столыпинского клуба», заявил руководитель компании «Сибинтел» Владимир Шевчик, принимающий участие в проекте.
«Сначала идет строительство социальных объектов, инфраструктуры и только после — продажа участков. Максимально отдаемся этому проекту. Планируем, что в течение пяти лет город-спутник воссоединится с Тюменью и станет ее частью», — заметил Шевчик, но не уточнил объем инвестиций. Планируется, что на территории будут открыты термальные источники, конный клуб.
Владимир Шевчик является бывшим мужем первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик. По данным базы сервиса «Контур. Фокус», в ООО «Новая Земля» он владеет 9,7% акций.