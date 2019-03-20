«Миру цветов» предстоит год развозить газеты по сотням населенных пунктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ООО «Мир цветов» будет доставлять тираж свердловской «Областной газеты» подписчикам гласит информация на сайте госзакупок. За свои услуги компания, специализирующаяся на растениеводстве (согласно «Контур.Фокусу»), получит от бюджетного учреждения 58,5 млн рублей.

Конкурс на контракт с ОГ компания «Мир цветов» выиграла еще 1 марта, но 20 дней шло обсуждение договора и его доработка. Так, например, в ходе переговоров главред газеты Дмитрий Полянин отказал обществу в изменении сроков оказания услуг, так как заявленное требование не учтено ни в одном из условий федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок».

Из опубликованных документов также стал известен список всех населенных пунктов, куда «Миру цветов» до 31 декабря предстоит доставлять номера газеты (всего 7,08 млн экземпляров в год). В перечень вошли 1140 городов, сел и деревень. «Исполнитель осуществляет доставку газеты до подписчиков строго в дни выхода газеты (вторник, среда, четверг, пятница, суббота — кроме праздничных дней)», — говорится в техзадании.

Напомним, в конкурсе «Миру цветов» удалось обойти даже «Почту России», предложив более низкую цену. При этом компания раньше не выигрывала госконтракты на доставку периодики, а игроки рынка беспокоятся, что с таким масштабным заданием поставщик может не справиться. Якобы для этого нужна огромная сеть филиалов с почтальонами, которым владеет только «Почта России».

Дозвониться до главного редактора ОГ Дмитрия Полянина оперативно не удалось — он не взял трубку.