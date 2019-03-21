Стоимость нового зоопарка в Екатеринбурге выросла на три миллиарда меньше чем за год

Стоимость строительства нового зоопарка в Екатеринбурге выросла на три миллиарда рублей, если верить проекту плана основных мероприятий по подготовке к 300-летию уральской столицы. В документе указано, что к 2023 году «Синара Девелопмент» потратит на развлекательный объект 8 млрд рублей.
В проекте плана говорится, что строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди нового зоопарка будут происходить с 2020 по 2023 год. Ожидается, что каждый год на работы будет выделяться по два миллиарда рублей. В качестве ответственного исполнителя указана только «Синара Девелопмент».
Впервые «Синара» публично рассказала об идее нового зоопарка в июле 2018 года на выставке «Иннопром». За МФЦ «Екатеринбург-Экспо» компания планирует построить новый район Новокольцовский, а парк с экзотическими животными станет его визитной карточкой. На презентации говорилось, что зоопарк сможет принять около 70 видов зверей, для них воссоздадут естественную среду обитания. Тогда звучало, что расходы на создание зоны развлечений составят около 5 млрд рублей.
Коммерческий директор компании «Синара-Девелопмент» Юрий Старков ответил «URA.RU», что точная стоимость строительства нового зоопарка на данный момент неизвестна, ясность появится только после этапа проектирования и прохождения проекта государственной экспертизы. «Все озвучиваемые суммы сейчас являются оценочными», — отметил Старков.
Ранее «URA.RU» писало, что разработанный мэрией Екатеринбурга план мероприятий по подготовке города к юбилею будет сильно скорректирован — у властей пока нет ряда нужных документов, чтобы претендовать на федеральное финансирование.