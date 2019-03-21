Кремль назвал критерии отбора новых губернаторов

Связь с регионом для новоназначенных губернаторов не играет ключевой роли Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл критерии отбора новых губернаторов. По его словам, главы регионов должны обладать опытом президентского резерва.

«Они [новоназначенные губернаторы российских регионов — прим. ред.] все так или иначе являются участниками последних волн общей практики по формированию президентского резерва», — цитирует РБК. По его словам, дополнительным критерием отбора является опыт работы в федеральных или региональных органах власти.

В то же время связь с регионом не играет ключевой роли, отметил Песков. Пресс-секретарь президента РФ привел в пример Андрея Чибиса, который стал руководителем Мурманской области. Однако Песков уточнил, что для Бату Хасикова, нового главы Калмыкии, связь с регионом очень важна.

19 марта Марина Ковтун покинула пост губернатора Мурманской области, напоминает «Национальная служба новостей». Исполняющим обязанности главы региона назначили заместителя руководителя Минстроя Чибиса. Ранее полномочия сложил глава Калмыкии Алексей Орлов. Его пост занял чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков. Кроме того, свое кресло покинул глава республики Алтай Александр Бердников. Его заменил участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва, основанной на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС Олег Хорохордин.

Кроме того, на место ушедшего в отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга Берга в статусе врио руководителя региона назначен экс-глава правительства Свердловской области Денис Паслер. Ранее пост губернатора Челябинской области оставил Борис Дубровский. Его кресло занял Алексей Текслер, который с ноября 2014 года являлся первым заместителем министра энергетики РФ.