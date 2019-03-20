Республику Алтай возглавил топ-менеджер «ГЛОНАСС», который учится в кремлевской «школе губернаторов»

Республику Алтай возглавил участник второго потока Программы развития кадрового управленческого резерва, основанной на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС Олег Хорохордин. С 2012 года он возглавлял совет федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП ГЛОНАСС. Хорохордин займет пост врио губернатора и будет руководить регионом вместо ушедшего в отставку Александра Бердникова.
На карьерный рост Хорохордина могло повлиять его образование. В 2018 году он участвовал в программе Кремля по развитию кадрового резерва, которую негласно прозвали «школой губернаторов». Такое название программа Москвы получила неспроста: только на Урале губернаторами стали три выпускника РАНХиГС. Это губернатор Курганской области Вадим Шумков, глава Тюменской области Александр Моор, а также врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Всего в России насчитывается более десятка глав регионов, которые прошли «школу губернаторов».
Олег Хорохордин будет управлять регионом «до вступления в должность лица, избранного главой Республики Алтай», говорится в указе на сайте Кремля. Хорохордин заменил Бердникова, ушедшего в отставку по собственному желанию. Уходя, Бердников пожелал Алтаю и народу республики процветания, а также отметил, что готов «служить и дальше своей малой родине в любом другом качестве, напоминает RT.
Хорохордин родился в селе Глушинка Алтайского края. Ранее занимался бизнесом в регионе. Позже работал в аппарате полпреда ЦФО и администрации президента. С 2012 года работал в сфере навигационной деятельности и занимался вопросами некоммерческого партнерства в «ГЛОНАСС».