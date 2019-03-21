Психолог: поклонники Началовой решили хайпануть на ее похоронах

Юлию Началову, которой было всего 38 лет, похоронили на Троекуровском кладбище Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шоу на похоронах Юлии Началовой, которые устроили поклонники, становится нормальной тенденцией для российского общества. Такое мнение в беседе с «URA.RU» выразила психолог и журналист Алена Август.

«Жизнь звезды в какой-то момент превращается в шоу, теперь мы видим, что это касается и смерти. Гаджеты притупляют чувство реальности, этические границы становятся очень размыты. Для людей было важнее поселфиться, побравировать тем, с кем они провожали Началову в последний путь. Это скорбное мероприятие, а люди решили хайпануть на нем», — сказала она.

Появление российских звезд на церемонии прощания вызвало настоящий ажиотаж Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам психолога, такое поведение в обществе становится новой нормой. «Это то самое окно Овертона, когда что-то входит в нашу жизнь маленькими шагами, а потом становится общепринятой нормой. Хотелось бы, чтобы так не было. Прежде всего надо не разучиться чувствовать, в том числе границы человеческого в себе», — заключила собеседница агентства.

Певицу Юлию Началову, которая умерла 16 марта из-за сепсиса, вызванного болезнями, похоронили на Троекуровском кладбище. Проводить ее в последний путь пришли звезды российской эстрады и сотни поклонников. Последние превратили церемонию прощания в настоящее шоу: вели прямые трансляции с похорон и ловили в фотообъективы знаменитостей.