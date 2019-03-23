В США завершили расследование «российского вмешательства» в выборы

Российский след искали больше двух лет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство юстиции США получило доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования по делу о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году. Глава Минюста Уильям Барр уведомил об этом Конгресс США.

Несмотря на то, что содержание доклада пока не раскрывается, уже известно: Мюллер не выдвигает никаких обвинений. «Спецпрокурор Мюллер не будет рекомендовать выдвижение новых обвинений», — сообщает RT со ссылкой на американские СМИ.

По словам главы минюста, сейчас он знакомится с содержанием доклада Мюллера. Уже в ближайшие выходные Барр сможет частично раскрыть выводы, к которым пришел спецпрокурор в ходе своего расследования.

Расследование, о котором идет речь, было спровоцировано голословными обвинениями американских политиков, заявивших, что победа Дональда Трампа на выборах в 2016 году стала возможной из-за вмешательства Москвы. В России обвинения неоднократно отвергались, а само расследование называлось внетриполитическим делом США, к тому же — лишенным смысла, напоминает агентство Nation News.