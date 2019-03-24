В Новой Зеландии запретили тиражировать манифест стрелка, убившего 50 человек

Власти Новой Зеландии признали незаконным манифест Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч. Теперь текст, содержащий тезисы ультраправого толка, запрещен к «владению и распространению» на территории страны.
Документ, в котором мужчина высказал свои экстремистские взгляды, внесен в список запрещенной литературной продукции, сообщает «Интерфакс». В манифесте, опубликованном на странице Тарранта в соцсети, 28-летний австралиец выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны. Сообщается, что за несколько минут до нападения на мечети Таррант отправил копию своего манифеста премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн.
Брентона Тарранта подозревают в расстреле посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч. Жертвами нападения стали 50 человек. Власти Новой Зеландии квалифицировали случившееся как террористический акт.