23 марта 2019

В Новой Зеландии запретили тиражировать манифест стрелка, убившего 50 человек

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 09:52
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Таррант опубликовал манифест в соцсетях за несколько минут до терактаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Новой Зеландии признали незаконным манифест Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч. Теперь текст, содержащий тезисы ультраправого толка, запрещен к «владению и распространению» на территории страны.

Документ, в котором мужчина высказал свои экстремистские взгляды, внесен в список запрещенной литературной продукции, сообщает «Интерфакс». В манифесте, опубликованном на странице Тарранта в соцсети, 28-летний австралиец выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны. Сообщается, что за несколько минут до нападения на мечети Таррант отправил копию своего манифеста премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн.

Брентона Тарранта подозревают в расстреле посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч. Жертвами нападения стали 50 человек. Власти Новой Зеландии квалифицировали случившееся как террористический акт.

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