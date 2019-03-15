Новозеландская полиция задержала одного из подозреваемых в массовом убийстве, произошедшем в мечетях города Крайстчерч. На опубликованной записи видно, как полицейская машина таранит легковой автомобиль, а потом производит арест находившегося его салоне мужчины.
На данный час известно о задержании четверых подозреваемых, среди которых есть женщина, передает Life.ru. Главным преступником местные власти называют 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, его местонахождение остается неизвестным.
По уточненной информации, жертвами массовых убийств стали 49 человек. Российское посольство распространило информацию, что среди погибших и пострадавших граждан РФ нет, уточняет телеканал 360.