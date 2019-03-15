Опубликованы кадры задержания мужчины, расстрелявшего прихожан в мечети в Новой Зеландии. ВИДЕО

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 13:45
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Главный подозреваемый — Брентон Таррант — до сих пор не найденФото: telegram-канал Mash

Новозеландская полиция задержала одного из подозреваемых в массовом убийстве, произошедшем в мечетях города Крайстчерч. На опубликованной записи видно, как полицейская машина таранит легковой автомобиль, а потом производит арест находившегося его салоне мужчины.

На данный час известно о задержании четверых подозреваемых, среди которых есть женщина, передает Life.ru. Главным преступником местные власти называют 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, его местонахождение остается неизвестным.

По уточненной информации, жертвами массовых убийств стали 49 человек. Российское посольство распространило информацию, что среди погибших и пострадавших граждан РФ нет, уточняет телеканал 360.

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