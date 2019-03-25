Свердловский Росреестр неожиданно лишился руководителя

Цыганаш проработал на своем посту два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш уходит в отпуск, из которого не планирует возвращаться. Эту информацию сам чиновник подтвердил «URA.RU».

«Сегодня [25 марта] я объявил обо всем коллективу, завтра уйду в отпуск. По поводу перспектив скажу просто: Россия — страна больших возможностей», — лаконично объяснил агентству Цыганаш. Врио руководителя ведомства будет назначен отдельным приказом головной структуры.

Инсайдер в одном из управлений в соседнем регионе знает: «Игорь Николаевич — антикризисный менеджер. Он имел краткосрочные договоренности с федеральным руководством о том, что наведет порядок в свердловском управлении, а дальше будет решаться».

Свой нынешний пост 49-летний Игорь Цыганаш занял в феврале 2017 года, перебравшись из управления Росреестра Челябинской области, где он проработал 10 лет (с 2007 года). Перейдя в Свердловскую область Цыганаш обеспечил рост вверенного ему ведомства — во внутреннем рейтинге госструктуры управление на Среднем Урале занимает четвертое место. Также управленец добился превращения свердловской Кадастровой палаты в уральскую.