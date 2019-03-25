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СМИ сообщили об увольнении силовика в Прикамье, которого поймали в иномарке с чужими номерами

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 15:33
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Поздравление женщин-водителей. Челябинск, гибдд, дпс, гаи
Зачем нарушитель «скрутил» номера, пока неизвестноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Соликамске Пермского края уволен начальник районного отдела полиции Михаил Малышев. Ранее инспекторы ДПС остановили его за рулем служебной машины, на которой были установлены номера утилизированных «Жигулей».

«От руководства отделом МВД России по Соликамскому городскому округу полковник полиции Михаил Малышев был отстранен 22 марта текущего года», — передает «ФедералПресс». В пресс-службе ГУ МВД «URA.RU» сообщили, что не располагают информацией, и попросили направить запрос.

Ранее сообщалось, что в отношении Малышева был составлен протокол об административном нарушении. С какой целью полицейский поменял номер, пока неизвестно.

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