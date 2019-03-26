Уралец дебютирует в самом престижном бойцовском турнире поединком с американцем

Уральский боец MMA, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков проведет свой первый бой в самом престижном в мире промоушене UFC 20 апреля в Санкт-Петербурге. Соперником россиянина станет американец Дэвин Кларк, который выступает в UFC с 2016 года.
Только на прошлой неделе стало известно, что Иван Штырков подписал контракт с UFC, где выступает самый известный и успешный российский боец Хабиб Нурмагомедов. На сегодняшний день UFC — это элитный, престижный и самый богатый чемпионат, куда стремятся попасть все бойцы ММА.
Как сообщает пресс-служба RCC, изначально дебют уральского спортсмена в UFC планировался на июнь. Но боец Абдул-Керим Эдилов, заявленный на турнир 20 апреля, получил травму. Его заменит Иван Штырков, который на турнире будет представлять клуб главы Русской медной компании Игоря Алтушкина «Архангел Михаил».
«Переговоры об этом поединке шли с субботы. Сегодня контракт на бой был подписан. Иван изначально был готов принять любое предложение UFC на коротком уведомлении. Он уже два месяца находится в тренировочном процессе, сейчас он на сборах в Таиланде вместе с Алексеем Кунченко. Есть еще месяц на подготовку, поэтому к бою он будет полностью готов», — рассказал менеджер клуба «Архангел Михаил» Антон Глазырин.
Предыдущий бой Штырков провел с экс-бойцом UFC Тиаго Сильвой на турнире RCC5, в котором одержал победу болевым приемом на руку. Дэвин Кларк, в активе которого девять побед и три поражения, к поединку с российским бойцом подходит с поражением.