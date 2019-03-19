Штырков подписал контракт на четыре боя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский боец MMA, президент Академии РМК Иван Штырков стал бойцом крупнейшего в мире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram: «Все только начинается! Контракт с UFC подписан, а значит впереди много интересного».

Менеджер Штыркова Саят Абдарахманов в свою очередь сообщил в соцсетях, что Штырков получил контракт на четыре боя. «Дебют планируется в июне месяце. Бой пройдет не в Екатеринбурге», — написал Абдарахманов. В пресс-службе Академии РМК «URA.RU» сообщили, что Штырков не планирует покидать пост президента Академии.

Иван Штырков стал широко известен публике после выступлений в боях промоушена RCC (основан главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным). В народе он получил прозвище «Уральский Халк» за ярко выраженную атлетичность. За свою профессиональную карьеру 30-летний Штырков одержал 15 побед, в том числе над известными на весь мир Джеффом Монсоном и Антонио Сильвой. Еще один поединок закончился вничью.

UFC — американский промоушен, где сражаются сильнейшие представители смешанных единоборств. Среди них, например, до сих пор непобежденный дагестанец Хабиб Нурмагомедов. Он стал известен на весь мир после того, как устроил потасовку в зале, одержав победу над ирландцем Конором Макгрегором.