Британская газета The Sun составила список звезд социальной сети Instagram, перестаравшихся с ретушированием фото. В подборку попала российская балерина Анастасия Волочкова, которая попыталась незаметно изменить пропорции своего тела.
На снимке, опубликованном журналистами, Волочкова стоит на фоне океана. По утверждению авторов подборки, «поплывший» горизонт за спиной балерины выглядит слишком неестественно. The Sun назвала такую попытку отредактировать фото «эпическим провалом». При этом британские журналисты не упоминают имени Волочковой, по всей видимости не понимая, насколько она популярна на родине, пишут argumenti.ru.
Получить комментарий самой Анастасии Волочковой на момент публикации «URA.RU» не удалось. На звонок корреспондента представители балерины не ответили.